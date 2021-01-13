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    97 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٥‎]

    طهران، 13 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و317 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و305 ألف و339 شخص.

    تم تسجيل 97 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 56 ألفا و457 شخص.

    تعافى مليون و94 ألفا و388 مصاب تماما وترخصوا.

    اعلن وزير الصحة الايراني اكتشاف 4 اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. قال إنها لعائلة قادمة من أوروبا.

    AZERTAG.AZ :97 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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