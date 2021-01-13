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    إطلاق أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]

    قوبا، 13 يناير، أذرتاج

    أطلقت أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا.

    أفادت أذرتاج أن احد الشوارع المعاد انشاؤها سمي بالبطل الوطني الأذربيجاني الشهيد بولاد هاشموف والاخرى بأسماء شهداء الوطن القوباويين. وعلقت لافتات مكتوبة عليها اسماء الشهداء على الشوارع.

    AZERTAG.AZ :إطلاق أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا
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    إطلاق أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا إطلاق أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا إطلاق أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا