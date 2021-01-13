قوبا، 13 يناير، أذرتاج أطلقت أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا. أفادت أذرتاج أن احد الشوارع المعاد انشاؤها سمي بالبطل الوطني الأذربيجاني الشهيد بولاد هاشموف والاخرى بأسماء شهداء الوطن القوباويين. وعلقت لافتات مكتوبة عليها اسماء الشهداء على الشوارع.

AZERTAG.AZ : إطلاق أسماء شهداء الوطن الغالي على 14 شارعا في قوبا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده