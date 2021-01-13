الاستاذ رجبوف يشارك في البطولة الثالثة لسلسلة "جولة أبطال الشطرنج"

باكو، 13 يناير، أذرتاج

تنظم البطولة الثالثة لسلسلة "جولة أبطال الشطرنج" خلال الفترة ما بين 6-14 فبراير.

أفادت أذرتاج أن البطولة المنظمة عبر الانترنت يشارك فيها الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف ايضا بجانب كارلسن النرويجي وناكامورا وسو الامريكيين ونيبومنياشي ودوبوف الروسيين ولاغراف الفرنسي وأرونيان الأرميني.

يذكر أن سلسلة "جولة أبطال الشطرنج" عبارة عن 10 بطولات وتستمر الى سبتمبر عام 2021م.

هذا وقد فاز الاستاذ الأذربيجاني رجبوف في الجولة الثانية المسماة بـ"ايرثينغس ماسترس" فيما تغلب في الجولة الاولى المسماة بـ"سكيلينغ اوبن" سو الامريكي.