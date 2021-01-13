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    رئيس أرمينيا المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يدخل في مستشفى

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٠]

    تبيليسي، 13 يناير، أذرتاج

    تدهورت أحوال صحة رئيس أرمينيا ارمن ساركيسيان حيث ادخل المستشفى بسبب اصابته عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد أن كان يتلقى العلاج في البيت.

    أفادت أذرتاج عن بيان جهاز الرئيس الأرميني أن الرئيس ساركيسيان تم الكشف لديه عن حرارة عالية وغير الاعراض الدالة على مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    يذكر أن الرئيس الأرميني اعلن عن اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 5 يناير بجانب زوجته المصابة ايضا.

    عزيزوف مراسل اذرتاج

    AZERTAG.AZ :رئيس أرمينيا المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يدخل في مستشفى
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