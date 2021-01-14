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    سياسة


    أذربيجان تفتح سفارة لها في أفغانستان

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١١:١٨]

    باكو، 14 يناير (اذرتاج)

    تفتح أذربيجان سفارة لها في جمهورية أفغانستان الإسلامية (بمدينة كابل).

    صدر بهذا الشأن قرار رئاسي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تفتح سفارة لها في أفغانستان
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