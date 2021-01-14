أذربيجان تفتح سفارة لها في أفغانستان
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢١ [١١:١٨]
باكو، 14 يناير (اذرتاج)
تفتح أذربيجان سفارة لها في جمهورية أفغانستان الإسلامية (بمدينة كابل).
صدر بهذا الشأن قرار رئاسي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٧]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢١]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٦]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
١٠.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٤]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٦]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك