أذربيجان تفتح سفارة لها في أفغانستان

أذرتاج سترعى إعلاميا الاحتفاليات بمناسبة سنة الصداقة اليابانية الأذربيجانية

السفير الياباني يدعم مبادرة حول تنظيم معرض صور الدمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال في طوكيو