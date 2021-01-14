وزراء خارجية أذربيجان وباكستان وتركيا يوقعون بيانا مشتركا في اسلام آباد

باكو، 14 يناير (أذرتاج).

انعقد في 13 يناير في اسلام اباد الاجتماع الثاني للحوار الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وباكستان مولود جاوش اوغلو وجيهون بايراموف و شاه محمود قريشي بدعوة من وزير الخارجية الباكستاني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الأطراف وقعوا على بيان ختامي على اعقاب الاجتماع.

أشار الوزراء في البيان الختامي الى قيام العلاقات المخلصة بين البلدان الثلاثة على أواصر الاخوة والروابط التاريخية والثقافية، والثقة والاحترام المتبادلين، أعربوا عن تطلعاتهم الى المزيد من تعميق التعاون الذي أقيم نتيجة اللقاء الثلاثي الأول المنعقد في باكو في 30 نوفمبر عام 2017، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك منها المجالات السياسية والاستراتيجية والتجارية والاقتصادية والأمنية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والسلام، أشاروا الى اسهامات مهمة لباكستان وتركيا وأذربيجان في ترويج السلام والاستقرار والتنمية في مناطقها والرغبة المتبادلة لشعوبها في المزيد من تطوير هذه الأفكار لأجل الرفاهية والامن المشترك في جغرافية أوسع.

كما اعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ضد المجتمعات المسلمة في مختلف انحاء العالم وجرائم ضد البشرية والتهديدات والتحديات العديدة التي تواجهها البلدان والاعمال الإرهابية والهجمات السيبرانية المدعومة من الخارج وأنواع الحرب الهجينة وحملات الاخبار الكاذبة المخططة وميول كراهية الإسلام المؤثرة سلبا على التعايش السلمي للاقليات الإسلامية في العديد من البلدان.

كذلك اعرب الأطراف عن تضامنهم مع أذربيجان حكومة وشعبا في مساعيها الموجهة الى إعادة إعمار وبناء الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وعن اخلاصهم لتطوير جهود السلام والتنمية في المنطقة. واعلنوا مجددا دعمهم القوي والثابت لأجل حماية والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة حدودها المتعارف عليها دوليا. واتفقوا على تكثيف المساعي المشتركة في مكافحة كراهية الإسلام وحالات اضطهاد الأقليات الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي ورحبوا باسهام "مسار إسطنبول قلب آسيا" في السلام والاستقرار والرفاهية الاقتصادية في أفغانستان والمنطقة واشادوا بمساعي الحكومة الباكستانية في تسهيل الحل السياسي للقضايا في المنطقة وأعربوا عن دعمهم لعملية السلام التي تخص أفغانستان وتجرى تحت اشراف أفغانستان. وجددوا قرارهم في تعزيز التعاون في مجال السلام والامن بناء على الوثائق الدولية والإقليمية المختلفة لأجل محاربة الإرهاب بكل اشكاله والإرهاب المدعوم من قبل الدول الأجنبية والجرائم المنظمة العابرة للقوميات وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتبييض الأموال والجرائم ضد الإرث الثقافي والتاريخي والإرهاب السيبراني.

صادق الأطراف على القرار الأخير رقم 10/47-Pol الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي في نيامي في نوفمبر عام 2020 بشأن نزاع جامو وكشمير وبيانات مجموعة الاتصال المعنية بقضية جامو وكشمير واعربوا عن بالغ قلقهم إزاء النشاط المتعلق بالانتهاك الصارخ لحقوق الانسان بتغيير التركيبة الديمغرافية في كشمير عام 5 أغسطس عام 2019 وجددوا مواقفهم الثابتة من التسوية السلمية لنزاع جامو وكشمير في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي ذات الصلة.

أعلنوا قرارهم الداعم للحل المتفق عليه بشكل متبادل لمسائل بحر إيجي وشرق المتوسط والحل الواقعي والمستدام والعادل، المبني على القانون الدولي.

وجددوا دعمهم انتهاء النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان وتسويته بناء على القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي ذات الصلة وعلى أساس سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها وسلامة حدودها المتعارف دوليا.

اعربوا عن التزامهم لتشجيع التعاون في مجالات الدفاع والامن وتبادل التجارب المتقدمة وزيادة الإمكانيات والتقنيات المتقدمة الحديثة.

دعا الوزراء في البيان الختامي الى التعاون والتضامن الدولي الموسع للحل الفعال والمتأني للمسائل الناتجة عن جائحة كورونا 19.

قرر الأطراف في تعزيز وتعميق التعاون لتوسيع التبادل التجاري الثلاثي والاستثمارات بينها ودعا وزارات البلدان الثلاثة المعنية الى خطة عمل وطيدة تحتوي على توصيات ملموسة متعلقة بتخفيض الرسومات وحل العوائق التعريفية وغير التعريفية وتكاليف النقل فضلا عن التنسيق الاحسن بين القطاعات المصرفية والحفاظ المتبادل على الاستثمارات.

قرر الوزراء في تطوير التعاون الإقليمي في مجالات النقل والتجارة والطاقة والعلاقات بين الناس والتعليم والتبادل الاجتماعي والثقافي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين وتعزيز مبادرات التواصل الإقليمي والاتصالات جوا وسككيا وبريا في الملتقيات الإقليمية المختلفة.

كما دعوا الى تعاون دولي اوسع لتصدي الأهداف التنموية المستدامة لعام 2030 وتحقيقها مع الإشارة الى ضرورة تكثيف التعاون في موضوع الامن الغذائي والطاقوي والبيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

واتفقوا على عقد اللقاءات الثلاثية كل سنة من قبل الدول بناء الترتيب الابجدي.

كما اتفق وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان على عقد الاجتماع الثالث للقاءات الثلاثية في تركيا في المواعد المحددة عام 2022.