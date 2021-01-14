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    سياسة


    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يناقشان التعاون في إطار المنظمات الدولية

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٩]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج)

    ناقش وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في لقائه مع نظيره التركي مولود جاوش اوغلو في إطار زيارته الرسمية الى جمهورية باكستان الإسلامية، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وتنفيذ البيان المشترك الموقع بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 ومسائل تنفيذ البيان الثلاثي المؤرخ بتاريخ 11 يناير عام 2021 الموقع في مدينة موسكو.

    كما بحث الطرفان في مسائل من اجندة التعاون الثنائي وكذلك التعاون في إطار المنظمات الدولية.

     

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يناقشان التعاون في إطار المنظمات الدولية
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    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يناقشان التعاون في إطار المنظمات الدولية