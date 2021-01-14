باكو، 14 يناير، أذرتاج تعاقد نادي كشله باكو لكرة القدم مع لاعب الوسط المالي ساديو تونكارا. أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن الطرفين وقعا على عقد رسمي يستمر الى نهاية الموسم.

AZERTAG.AZ : كشله يتعاقد مع لاعب الوسط المالي

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