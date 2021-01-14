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    كشله يتعاقد مع لاعب الوسط المالي

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣١]

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    تعاقد نادي كشله باكو لكرة القدم مع لاعب الوسط المالي ساديو تونكارا.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن الطرفين وقعا على عقد رسمي يستمر الى نهاية الموسم.

     

    AZERTAG.AZ :كشله يتعاقد مع لاعب الوسط المالي
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