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    مقطع فيديو لقرية علي عسكرلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٧]

    باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية علي عسكرلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية علي عسكرلي في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610549174695914890.mp4

     

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية علي عسكرلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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