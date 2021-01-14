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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي المدير العام لمنظمة شئون الحدود الباكستانية

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٦]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع الجنرال كمال اظفر المدير العام لمنظمة شئون الحدود الباكستانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان المدير العام لمنظمة شئون الحدود الباكستانية كمال اظفر تحدث في اللقاء عن اعمال المنظمة في مجالات انشاء جسور وطرق برية وأنفاق وطرق المواصلات وغيرها منذ 45 عاما.

    من جانبه تحدث وزير الخارجية الاذربيجاني عن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، مشيرا الى بدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء ما بعد النزاع بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. قال ان المنطقة حاليا تشهد اجراء اعمال انشاء البنى التحتية وتطهيرها من الألغام.

    تم التأكيد في اللقاء ان أذربيجان أعلنت استعدادها للتعاون مع البلد الشريك والمنظمات الدولية في اعمال إعادة الإعمار والبناء.

    كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي المدير العام لمنظمة شئون الحدود الباكستانية
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