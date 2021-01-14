باكو، 14 يناير (اذرتاج)

سترعى وكالة أذرتاج إعلاميا الفعاليات بمناسبة سنة الصداقة اليابانية الأذربيجانية بالتعاون مع سفارة اليابان في أذربيجان.

نوقشت هذه المسألة والمواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي في لقاء جرى بين رئيس هيأة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف وسفير اليابان في أذربيجان جونيجي وادا في مقر الوكالة في 13 يناير.

اشير في اللقاء المنعقد بمبادرة من السفارة ان أذرتاج تتعاون بشكل وثيق مع وكالتي انباء كيودو وجيجي برس اليابانيتين المعروفتين. ينفذ التعاون في المنصات الثنائية وكذلك في اطار منظمة اتحاد وكالات انباء آسيا والمحيط الهادئ (اوانا) وغيرها من المؤسسات الإعلامية الدولية. تولت أذرتاج رئاسة منظمة المؤتمر الدولي لوكالات الانباء ومنظمة اوانا في الفترة ما بين 2016-2019 وتواصل مشاركتها فيها كعضو نشط في مكاتبهما التنفيذية.

قيل ان الجيش الاذربيجاني بقيادة الرئيس إلهام علييف حرر الأراضي التي بقيت تحت الاحتلال الأرميني منذ ما يقرب من 30 عاما. انطلقت اعمال إعادة الإعمار والبناء في تلك الأراضي التي دمرتها قوات الاحتلال الأرميني. كذلك يبدي بلدنا اهتماما خاصا لتطوير مجالات الثقافة والفنون. وتم إحراز إنجازات كبيرة في هذا المجال نتيجة النشاط الواسع للنائبة الأولى للرئيس السيدة مهربان علييفا.

من جانبه أعرب السفير الياباني عن سروره على تمكنه من التعرف عن كثب على الثقافة الأذربيجانية وتاريخها وتقاليدها مشيدا بتطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

قال السفير ان البلدين سيحتفلان بمرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما عام 2022. "بهذا الصدد يخطط تنظيم فعاليات مشتركة في مجالات الثقافة والتعليم والاقتصاد وغيرها في إطار سنة الصداقة اليابانية الأذربيجانية. سنكون ممتنين للتعاون مع أذرتاج في مجال التعريف الاوسع لليابان في أذربيجان".

قال رئيس هيأة إدارة اذرتاج أصلان أصلانوف ان أذرتاج تخطط تنظيم معارض صور تعكس الآثار والمعابد والمساكن المدمرة من قبل أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، في عدد من البلدان قريبا وذلك من خلال التعاون مع وكالات الانباء الرئيسية المتعاونة. ونود لو ينظم اول معرض من هذا القبيل في طوكيو في إطار التعاون بين أذرتاج وكيودو وجيجي برس. أيد السفير الياباني بهذه المبادرة معلنا استعداده لتقديم كل المساعدة لتنظيم هذا المعرض.

احيط السفير في اللقاء علما بخدمات الاعلام والاخبار المرئية والمصورة وأجري تبادل الآراء حول التغطية الإعلامية لنشاط السفارة وتنفيذ المشاريع المشتركة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.