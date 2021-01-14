أذربيجان: تسجيل 380 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1159 حالة شفاء ووفاة 14 شخصا

باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 380 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1159 مصاب هذا المرض وتوفي 14 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 226 ألف و200 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 213 ألف و279 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2971 مريض ويستمر علاج 9 آلاف و950 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و295 ألف و612 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و653 فحص طبي.