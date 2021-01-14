  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    تنظيم بطولة الشطرنج السريع الجمهورية تكريسا لذكرى شهداء 20 يناير

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    ينظم مركز "تعليم" الجمهوري للرياضة في 19 يناير بطولة الشطرنج السريع الجمهورية عبر الانترنت تكريسا لشهداء مأساة 20 يناير.

    أفادت أذرتاج أن البطولة تنظم على النظام السويسري المؤلف من 11 جولة ويتاح لكل لاعب 3 دقائق مع اضافة ثانية واحدة لكل خطوة.

    AZERTAG.AZ :تنظيم بطولة الشطرنج السريع الجمهورية تكريسا لذكرى شهداء 20 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٩]
    الاستاذان شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف يشاركان في سلسلة "جولة الشطرنج الكبرى"
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣١]
    كشله يتعاقد مع لاعب الوسط المالي
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٨]
    الاستاذ رجبوف يشارك في البطولة الثالثة لسلسلة "جولة أبطال الشطرنج"
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:٤١]
    صباح يفسخ العقد مع لاعب آخر
    تنظيم بطولة الشطرنج السريع الجمهورية تكريسا لذكرى شهداء 20 يناير