باكو، 14 يناير، أذرتاج ينظم مركز "تعليم" الجمهوري للرياضة في 19 يناير بطولة الشطرنج السريع الجمهورية عبر الانترنت تكريسا لشهداء مأساة 20 يناير. أفادت أذرتاج أن البطولة تنظم على النظام السويسري المؤلف من 11 جولة ويتاح لكل لاعب 3 دقائق مع اضافة ثانية واحدة لكل خطوة.

AZERTAG.AZ : تنظيم بطولة الشطرنج السريع الجمهورية تكريسا لذكرى شهداء 20 يناير

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