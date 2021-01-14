الاستاذان شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف يشاركان في سلسلة "جولة الشطرنج الكبرى"
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٩]
باكو، 14 يناير، أذرتاج
سيشارك الاستاذان الاذربيجانيان شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف في بطولة سلسلة "جولة الشطرنج الكبرى" المنظمة هذا العام.
أفادت أذرتاج أن السلسلة عبارة عن 5 بطولات تحتضن اولاها بخاريست فترة 3-15 يونيو وثانيتها باريس فترة 16-23 يونيو والثالثة زغرب فترة 5-12 يوليو والرابعة والخامسة سينت لويس فترتي 9-16 و16-28 أغسطس.
ورصيد جائزة السلسلة مليون و275 الف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣١]
١٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٨]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٧]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٥]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٨]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٤]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك