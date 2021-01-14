باكو، 14 يناير، أذرتاج سيشارك الاستاذان الاذربيجانيان شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف في بطولة سلسلة "جولة الشطرنج الكبرى" المنظمة هذا العام. أفادت أذرتاج أن السلسلة عبارة عن 5 بطولات تحتضن اولاها بخاريست فترة 3-15 يونيو وثانيتها باريس فترة 16-23 يونيو والثالثة زغرب فترة 5-12 يوليو والرابعة والخامسة سينت لويس فترتي 9-16 و16-28 أغسطس. ورصيد جائزة السلسلة مليون و275 الف دولار.

AZERTAG.AZ : الاستاذان شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف يشاركان في سلسلة "جولة الشطرنج الكبرى"

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