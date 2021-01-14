رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل وزير الخارجية الأذربيجاني

إسلام أباد، 14 يناير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش زيارة يقوم بها باكستان برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في 14 يناير.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن رئيس الوزراء عمران خان هنأ أذربيجان بمناسبة الانتصار طالبا في هذا السياق بنقل أطيب تمنياته الى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. واكد رئيس الوزراء خان على اشادة الشعب الباكستاني بالانتصار مضيفا أن الشعب الباكستاني احتفل بهذا الحدث المهم مع الشعب الأذربيجاني.

واعرب وزير الخارجية بايراموف عن الشكر على حفاوة الاستقبال واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف المنظمة على المستوى العالية ناقلا تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى رئيس الوزراء الباكستاني. كما قدم الشكر على تهنئة رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية. ورفع الوزير بايراموف جزيل الشكر على الدعم الحاسم المقدم من قبل باكستان لموقف أذربيجان المحق من نزاع قراباغ الجبلي مشيدا في هذا السياق بالقرارات المتخذة في الموضوع.

واشار الوزير بايراموف الى أن العلاقات السياسية بين البلدين في المستوى العالية مضيفا أن أذربيجان مهتمة بالمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية.

كما قدم الى رئيس الوزراء الباكستاني معلومات حول الاعمال المنفذة في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال بما فيه اعمال تطهيرها من الالغام والذخائر غير المتفجرة وفعاليات اعادة البناء والاعمار.

وبحث الطرفان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.