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    الخارجية: من غير المقبول زيارات مسؤولي أرمينيا غير القانونية لاراضي أذربيجان
    الرئيس إلهام علييف قد ألقى قضية الصفة في مذبلة التأريخ

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنه من غير المقبول نهائيا زيارات مسؤولي أرمينيا غير القانونية لأراضي أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن وزير الخارجية الأرميني اذاما سافر مرة اخرى أراضي أذربيجان بدون إذن باكو قد يكلف ذلك أرمينيا بثمن باهظ.

    واضافت أنه "فيما يخص ادعاء وهميا لوزير الخارجية الأرميني بشأن صفة لمنطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية فنود أن نعيد تذكير مسؤولي أرمينيا أن الرئيس إلهام علييف قد ألقى قضية الصفة في مذبلة التاريخ."

     

    AZERTAG.AZ :الخارجية: من غير المقبول زيارات مسؤولي أرمينيا غير القانونية لاراضي أذربيجان
    الرئيس إلهام علييف قد ألقى قضية الصفة في مذبلة التأريخ
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    الخارجية: من غير المقبول زيارات مسؤولي أرمينيا غير القانونية لاراضي أذربيجان الرئيس إلهام علييف قد ألقى قضية الصفة في مذبلة التأريخ