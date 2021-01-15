نشرة "أوراسيا ديلي مونيتور" تنشر مقالاً عن النصر الذي حققته أذربيجان في حرب قاره باغ

باكو، 15 يناير، أذرتاج

صدر في نشرة "أوراسيا ديلي مونيتور" (Eurasia Daily Monitor) لمؤسسة جيمستاون (Jamestown) الأمريكية مقال بقلم رئيس القسم لدى مركز تحليل العلاقات الدولية فؤاد شيراغوف حول مكافحة وباء فيروس كورونا في أذربيجان وانتصار البلاد في حرب قره باغ.

تفيد أذرتاج أن المقال يناقش الأحداث التي وقعت في أذربيجان في عام 2020 والإصلاحات التي تم تنفيذها، وكذلك حرب قره باغ الثانية.

يحلل المؤلف الأحداث التي وقعت في البلاد خلال العام ويتحدث عن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك ومن أجل منع خطر فيروس كورونا في أراضي أذربيجان والتنفيذ العملي للتدابير الوقائية والعاجلة أنشأ مجلس الوزراء مقراً يتألف من رؤساء الوكالات الحكومية ذات الصلة.

ويشير المقال إلى أنه في الفترة من 12 إلى 16 يوليو من العام الماضي أطلقت القوات المسلحة الأرمينية نيران المدفعية على مواقعنا على الحدود الأذربيجانية الأرمنية في منطقة توفوز على حدود الدولة منتهكة بهذا نظام وقف إطلاق النار. يذكر أيضاً أنه رداً على استفزاز عسكري آخر ارتكبه الجيش الأرميني ضد بلادنا في 27 سبتمبر 2020 شنت القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان هجوماً مضاداً حاسماً وحررت عدة مناطق، بالإضافة إلى مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية. وانتهت الحرب التي استمرت 44 يوماً وأودت بحياة آلاف الأشخاص بإصدار البيان عن وقف إطلاق النار الموقع في 10 نوفمبر. وينص البيان الذي وقعه رئيسا أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا على انسحاب القوات المسلحة الأرمنية من المناطق الثلاث لأذربيجان التي بقيت تحت الاحتلال وإتاحة الفرصة للنازحين الأذربيجانيين أخيراً للعودة إلى أراضيهم بعد 27 عاماً من الشوق.

يشير المؤلف إلى أن انتهاء حرب قره باغ الثانية وفر فرصاً واسعة لتشكيل بنية تحتية جديدة لجنوب القوقاز. وفقاً للبيان الثلاثي، ستتم استعادة جميع العلاقات الاقتصادية والنقل بين أذربيجان وأرمينيا، بما في ذلك في المنطقة كلها، بعد مرور 30 عاماً. عرض المسئولون في أذربيجان ودول أخرى، بما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستقبلاً بديلاً لجنوب القوقاز، بل ودعوا أرمينيا للانضمام إلى المشاريع الإقليمية التي تم عزلها منذ عقود. وبالتالي، هناك احتمال أنه إذا قبلت أرمينيا مثل هذه الدعوات، فإن الدولتين المتحاربتين ستكون قادرة على تحقيق السلام.