شركة سوكار توقع مذكرة التفاهم مع معهد النفط الأمريكي

باكو، 15 يناير، أذرتاج

عُقد اللقاء عبر الاتصال المرئي بين شركة سوكار (SOCAR) وإدارة معهد النفط المريكي (API) وتم التوقيع على مذكرة للتعاون في مجال سلامة العمليات الصناعية وجودتها.

أبلغت الشركة أذرتاج أن رئيس شركة سوكار رونق عبد اللاييف تحدث عن الإنجازات العلمية والتقنية لصناعة النفط في أذربيجان في أوائل القرن العشرين وبداياتها التاريخية. وقال إن استراتيجية التطوير الجديدة لشركة سوكار تتطلب تحسين نظام الإدارة الفعال وتطبيق المعايير الدولية: وقال "في هذا الصدد، يساهم معهد النفط المريكي بشكل مرن في الديناميكيات السريعة للتنمية المستدامة والتكنولوجيا. سيكون تطبيق معايير إدارة الجودة لمواصفات المعهد Q1 / Q2 API التي تطبقها شركات النفط والغاز الرائدة في العالم على شركة سوكار مثالاً واضحاً على ذلك. نعتقد أن الامتثال لهذا الغرض لمتطلبات معايير الصناعة المتقدمة لـمعهد النفط المريكي وتطبيق الممارسات الحديثة لبناء جميع أعمالنا ضمن هذه المعايير لن يحمي حياة وصحة موظفينا والبيئة فحسب، بل سيزيد أيضاً من الكفاءة التشغيلية للشركة.

قدم رئيس المعهد مايك سومرز عرضاً عن المعهد. وقال إن معهد النفط المريكي، التي احتفلت بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2019، لديها الآن أكثر من 700 معيار قيد الاستخدام في معظم البلدان حول العالم. يشمل نطاق معهد النفط المريكي التدريب والشهادة. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع مثل هذه المذكرة ليس فقط في أذربيجان، ولكن في المنطقة ككل.

ثم وقع الطرفان على مذكرة. وفقاً للمذكرة، سيتم اعتماد الوحدات الهيكلية لـشركة سوكار وفقاً لمعايير معهد النفط المريكي، وسيتم مواءمة أنظمة إدارة الجودة والسلامة والصحة والسلامة المهنية الخاصة بمنشآت المعالجة والإنتاج والنقل مع معايير معهد النفط المريكي، كما هو الحال في أفضل الممارسات.

تأسس معهد النفط المريكي عام 1919 في نيويورك كشركة تعمل في مجال المناصرة والإحصاءات الصناعية والتقييس والخدمات الضريبية. بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1924، بدأت الشركة في تطبيق أول معيار صناعي للتغلب على تخلف صناعة الحفر. يتم تطبيق معايير معهد النفط المريكي اليوم في الشركات الرائدة في العالم وتشكل أساساً للتعاون بين الشركات. يعد امتثال سوكار لمعايير معهد النفط المريكي جزءاً ضرورياً للإصلاحات الأخيرة. هذا هو أحد المتطلبات الأساسية لشركة سوكار لتصبح واحدة من شركات الطاقة العالمية الرائدة وزيادة قدرتها التنافسية.