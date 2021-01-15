409 شخص حصلوا على الجنسية الأذربيجانية خلال العام السابق

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

مُنحت الجنسية الأذربيجانية لـ 409 شخص وأعيدت الجنسية الأذربيجانية الى 8 أشخاص خلال العام السابق. عشية رأس السنة الجديدة حصلت أمهات 3 شهداء الواجب على الجنسية الأذربيجانية بناء على طلبهن.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جهاز الهجرة الحكومي وسال حسينوف في مؤتمر صحفي افتراضي حول نتائج عام 2020 عقد اليوم.

اكد ان عدد الأجانب الذين زاروا أذربيجان خلال العام الماضي انخفض في أربع مرات. وصل 3 ملايين و170 ألف و321 شخص إلى البلاد في عام 2019. وفي عام 2020 بلغ هذا الرقم 795 ألف و761 شخص. كان 22 الفا و515 شخص من الاجانب القادمين الى البلاد في العام الماضي من مواطني روسيا و184 الف و253 شخص من جورجيا و160 الف و513 شخص من تركيا و72 ألفا و796 شخص من إيران و16 ألفا و954 شخص من أوكرانيا و136 الف و30 شخص من دول أخرى.

اشار وسال حسينوف الى انه يعيش حاليا 118 ألف و409 أجنبي في بلدنا و44 ألفا و805 شخص منهم من روسيا و38 ألفا و698 شخص من جورجيا و11 ألفا و293 شخص من تركيا و4 آلاف و145 شخص من أوكرانيا و2662 شخص من إيران و16 ألفا و806 شخص من دول أخرى.