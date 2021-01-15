وزير الثقافة: تستمر عملية الجرد في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 15 يناير، أذرتاج

لا تزال أعمال الجرد جارية في المناطق المحررة من الاحتلال.

تفيد أذرتاج أن وزير الثقافة أنار كريموف صرح بذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد في جامعة ADA يوم 14 يناير.

وقال الوزير إنه تم الحصول على معلومات من 6 مناطق: "حتى اليوم، تم العثور على 399 مؤسسة ثقافية في تلك المناطق. في الوقت نفسه، تم تحديد 372 معلماً تاريخياً وثقافياً. وتقع 195 منها في شوشا.

وأكد أنار كريموف أنه يجري تنظيم المعلومات التي تم الحصول عليها: "حاليا، تقوم الوزارة بإعداد خريطة الطريق. ومن المتوقع أن يشارك الخبراء المحليون والأجانب في هذه العملية. أما بالنسبة لترميم الآثار، فقد قمنا بالفعل بتصنيفها. بالطبع، يجب أن نبدأ بالآثار ذات الأهمية العالمية. ستبدأ أعمال الترميم في شوشا. كما تعلمون، تم تطهير مدينة شوشا من الألغام ومن ناحية أخرى أعلنت شوشا عاصمة ثقافية لبلدنا. في وقت لاحق، سيتم ترميم المعالم الأثرية في أغدام وفضولي ومناطق أخرى. لكن يجب أولاً تطهير هذه المناطق من الالغام ".