  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    وزير الثقافة: تستمر عملية الجرد في الاراضي المحررة من الاحتلال

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    لا تزال أعمال الجرد جارية في المناطق المحررة من الاحتلال.

    تفيد أذرتاج أن وزير الثقافة أنار كريموف صرح بذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد في جامعة ADA يوم 14 يناير.

    وقال الوزير إنه تم الحصول على معلومات من 6 مناطق: "حتى اليوم، تم العثور على 399 مؤسسة ثقافية في تلك المناطق. في الوقت نفسه، تم تحديد 372 معلماً تاريخياً وثقافياً. وتقع 195 منها في شوشا.

    وأكد أنار كريموف أنه يجري تنظيم المعلومات التي تم الحصول عليها: "حاليا، تقوم الوزارة بإعداد خريطة الطريق. ومن المتوقع أن يشارك الخبراء المحليون والأجانب في هذه العملية. أما بالنسبة لترميم الآثار، فقد قمنا بالفعل بتصنيفها. بالطبع، يجب أن نبدأ بالآثار ذات الأهمية العالمية. ستبدأ أعمال الترميم في شوشا. كما تعلمون، تم تطهير مدينة شوشا من الألغام ومن ناحية أخرى أعلنت شوشا عاصمة ثقافية لبلدنا. في وقت لاحق، سيتم ترميم المعالم الأثرية في أغدام وفضولي ومناطق أخرى. لكن يجب أولاً تطهير هذه المناطق من الالغام ".

    AZERTAG.AZ :وزير الثقافة: تستمر عملية الجرد في الاراضي المحررة من الاحتلال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
    المدير العام للإيسيسكو: من الواجب معاقبة مدمري تراث أذربيجان الثقافي
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
    بعثة الإيسيسكو تزور أذربيجان
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
    سيحتفل "عام الشاعر نظامي كنجوي" في إطار الإيسيسكو
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]
    المدير العام لإيسيسكو: شوشا ستعلن عاصمة الثقافة الإسلامية
    وزير الثقافة: تستمر عملية الجرد في الاراضي المحررة من الاحتلال