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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٦]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أساس طريق بري واصل بين فضولي وشوشا على 27 كيلومترا من طريق أحمدبكلي – فضولي – شوشا ومطار في محافظة فضولي.

    افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا قاموا بزيارة الى مدينة شوشا - عاصمة الثقافة الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا
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    الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا