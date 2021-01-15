الرئيس إلهام علييف يضع أساس طريق فضولي – شوشا ومطار بمحافظة فضولي ويزور شوشا

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أساس طريق بري واصل بين فضولي وشوشا على 27 كيلومترا من طريق أحمدبكلي – فضولي – شوشا ومطار في محافظة فضولي.

افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا قاموا بزيارة الى مدينة شوشا - عاصمة الثقافة الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.