النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر فيديو عن زيارة شوشا عبر حسابها على "انستغرام" (فيديو)
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]
باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقاطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" تضمن مشاهد من مرافقتها لزوجها خلال زيارة شوشا بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16106963073714818739.mp4
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