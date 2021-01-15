  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يناقشان الوضع في قاراباغ الجبلية

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٤]

    موسكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سيناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوضع في قاراباغ الجبلية في إطار زيارته الى موسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي منعقد في موسكو.

    قالت إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة عمل الى موسكو في 26 يناير / كانون الثاني. ومن المنتظر أن يناقش وزير خارجية إيران في لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف البرنامج النووي الإيراني والوضع في قاراباغ الجبلية وسوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يناقشان الوضع في قاراباغ الجبلية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١١:١٧]
    الصحافي الألماني ينشر مقالاً حول الفظائع التي ارتكبها الأرمن في برده وأغدام وترتار
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [٠٠:١٥‎]
    نشرة "أوراسيا ديلي مونيتور" تنشر مقالاً عن النصر الذي حققته أذربيجان في حرب قاره باغ
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٥‎١]
    فريد شفييف: أرمينيا قد تتخلص من عزلتها اذا تراجعت عن مزاعمها الاقليمية
    بقلم فريد شفييف، رئيس مجلس الإدارة لمركز تحليل العلاقات الدولية، نُشر في مجلة " Diplomatic World "
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
    الخارجية: من غير المقبول زيارات مسؤولي أرمينيا غير القانونية لاراضي أذربيجان
    الرئيس إلهام علييف قد ألقى قضية الصفة في مذبلة التأريخ
    وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يناقشان الوضع في قاراباغ الجبلية