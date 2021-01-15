وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يناقشان الوضع في قاراباغ الجبلية

موسكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سيناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوضع في قاراباغ الجبلية في إطار زيارته الى موسكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي منعقد في موسكو.

قالت إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة عمل الى موسكو في 26 يناير / كانون الثاني. ومن المنتظر أن يناقش وزير خارجية إيران في لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف البرنامج النووي الإيراني والوضع في قاراباغ الجبلية وسوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج.