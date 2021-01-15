النائبة الأولى للرئيس: أنا سعيدة جدا بزيارتي مدينتنا شوشا القديمة المحررة
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
باكو، 15 يناير (أذرتاج).
نشرت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا تدوينة في صفحتها الرسمية في انستغرام حول زيارة مدينة شوشا المحررة من الاحتلال.
قالت السيدة مهربان علييفا فيها : الإخوة والأخوات الأعزاء!
أنا سعيدة جدا بزيارتي مدينتنا شوشا القديمة العزيزة المحررة من الاحتلال! وأشارككم بكل امتنان مقاطع زيارتنا لهذه المنطقة الجميلة.
مع فائق الاحترام والمودة
أختكم مهربان".
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