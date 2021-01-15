النائبة الأولى للرئيس: أنا سعيدة جدا بزيارتي مدينتنا شوشا القديمة المحررة

فريد شفييف: أرمينيا قد تتخلص من عزلتها اذا تراجعت عن مزاعمها الاقليمية

بقلم فريد شفييف، رئيس مجلس الإدارة لمركز تحليل العلاقات الدولية، نُشر في مجلة " Diplomatic World "