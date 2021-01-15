تجاوز عدد المتعافين من كورونا في إيران مليون و107 ألف مصاب

طهران، 15 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و485 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و318 ألف و295 شخص.

تم تسجيل 83 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 56 ألفا و621 شخص.

تعافى مليون و107 ألف و11 مصابا تماما وترخصوا.

اعلن وزير الصحة الايراني اكتشاف 4 اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. قال إنها لعائلة قادمة من أوروبا.