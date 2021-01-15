  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    1177 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٦]

    تبيليسي، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1177 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 245 ألف و789 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1893 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 229 الف و196 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :1177 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠٠]
    رئيسة مولدوفا الحديثة: لا اعتماد على السياسة الخارجية في غياب سياسة داخلية تستحق الاعتماد
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]
    تجاوز عدد المتعافين من كورونا في إيران مليون و107 ألف مصاب
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤١]
    81 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٠]
    رئيس أرمينيا المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يدخل في مستشفى
    1177 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا