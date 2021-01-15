1177 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1177 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 245 ألف و789 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1893 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 229 الف و196 مصاب من الوباء.