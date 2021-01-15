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    أذربيجان: تسجيل 349 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و494 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٠]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 349 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 494 مصاب هذا المرض وتوفي 12 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 226 ألف و549 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 213 ألف و773 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2983 مريض ويستمر علاج 9 آلاف و793 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و302 ألف و843 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و231 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 349 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و494 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا
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