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    اجلاء مجموعة أخرى من مواطني أذربيجان من جورجيا

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]

    تبيليسي، 15 يناير، أذرتاج

    أجليت مجموعة أخرى من مواطني أذربيجان من جورجيا.

    أفادت أذرتاج أن سفارة أذربيجان في جورجيا أجلت 250 مواطن آخر من البلد المجاور بعد اخضاعهم للفحص الطبي لكشف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    واجتمع المواطنون من الذين كانت نتائج فحوصهم الطبية سلبية قرب منفذ "قيرميزي كوبري" الجمركي الحدودي.

    بعد أن قدم مسؤول السفارة اليهم شهادات كوفيد 19 عبروا الحدود الى الوطن بالتناوب.

    ولهم مدة يوم واحد رخصةً للحركة الحرة لوصولهم الى أماكن اقامتهم ومساكنهم في ظل قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروضة.

    يذكر أن عملية اجلاء مواطني أذربيجان من جورجيا نفذت أخيرا في 21 سبتمبر العام الماضي وقد ضمنت السفارة في جورجيا عودة اكثر من الفي مواطن الى الوطن من جورجيا وعبر اراضي هذا البلد خلال فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

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