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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥‎]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي الاتحادي سيرجي لافروف في 15 يناير.

    قالت الوزارة في بيان إن الوزيرين تبادلا الآراء حول الاوضاع الاخيرة المتعلقة بتنفيذ بنود البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م وكذلك المسائل المتمخضة من البيان المشترك الموقع في موسكو 11 يناير العام الجاري.

    كما بحث الطرفان المسائل المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي وسائر المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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