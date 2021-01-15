رئيسة البرلمان تبحث مع سفير أفغانستان مسائل التعاون البرلماني

باكو، 15 يناير، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في 15 يناير اليوم سفير جمهورية أفغانستان الاسلامية في البلد أمان الله جيهون.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيسة البرلمان غفاروفا تمنت نجاحا للسفير أمان الله جيهون معبرة عن ثقتها في انه لا يدخر جهده لاجل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقيل إن أذربيجان مهتمة بتعميق العلاقات بمختلف المجالات مع أفغانستان احدى البلدان الاولى التي اعترفت باستقلالها. وللصداقة بين شعبي البلدين جذور تاريخية قديمة وتواصل هذه العلاقات بالمستوى العالية اليوم ايضا.

وابلغت رئيسة المجلس غفاروفا أن المفاوضات المقامة خلال لقاءات زعيمي البلدين قد رفعت العلاقات السياسية الى متسوى جديدة من حيث الجودة. الحوار السياسي رفيع المستوى يؤثر ايجابيا على توسيع التعاون في سائر المجالات ايضا.

وقالت إن سفارة أفغانستان في أذربيجان تعمل اليوم بنجاح مضيفة أن أذربيجان قررت بفتح سفارة لها في كابل بغية المزيد من تعميق العلاقات الموجودة.

واشادت رئيسة المجلس الوطني بموقف دولة أفغانستان من معالجة النزاع الأرميني الأذربيجاني.

وعبر السفير الافغاني امان الله جيهون عن امتنانه من حفاوة الاستقبال مفيدا أن العلاقات بين البلدين تأريخها قديم. وقال انه يبذل جهودا من اجل المزيد من تعميق العلاقات الموجودة.

وزاد أن افغانستان دعمت دائما نضال أذربيجان المحق واصفا قرار فتح سفارة أذربيجان في كابل بنموذج للقيمة العالية للصداقة بين البلدين.

وتحدث السفير جيهون عن فعالية البرلمان الافغاني مشيرا الى اهمية المزيد من تعميق التعاون البرلماني.

كما جرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول تنظيم اجتماعات نظامية بين النائبات في برلماني كلا البلدين وتعميق التعاون في مجالات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والعلم والتعليم والثقافة والانسانية وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.