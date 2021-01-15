السفيرة الجزائرية: نريد اقامة علاقات وثيقة بين أذرتاج ووسائل الإعلام الجزائرية

باكو، 15 يناير ، اذرتاج

إن اقامة التعاون وتبادل الأخبار بين أذرتاج ووسائل الإعلام الجزائرية تسمح بنشر اخبار أكثر موضوعية وصحيحة عن بلدينا.

قالت هذه الكلمات السفيرة الجزائرية في اذربيجان السيدة سليمة عبد الحق في لقاء مع رئيس هيأة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف.

نوقشت في اللقاء المنعقد بمبادرة من السفارة مسائل تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الاخبار.

أحيطت السفيرة علما بنشاط أذرتاج وموقفها في الصعيد الإعلامي العالمي. قيل ان وكالة أذرتاج تتعاون مع وكالة الانباء الجزائرية في العديد من المنظمات الاعلامية الدولية والاقليمية، بما فيها في إطار اتحاد وكالات انباء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي (يونا). قد يكون من المفيد لكلا الطرفين الارتقاء بهذه العلاقات الى المستوى الثنائي وتوسيع التعاون بين وكالات الانباء الرئيسية في اذربيجان والجزائر، وتبادل الأخبار.

قالت السفيرة سليمة عبد الحق انها تقرأ الاخبار المتعلقة باذربيجان في النسختين العربية والفرنسية لموقع وكالة أذرتاج على شبكة الانترنتن معربة عن شكرها على نشر الاخبار عن الجزائر في الوكالة.

"نريد إقامة علاقات وثيقة بين أذرتاج ووكالة الانباء الجزائرية. أعتقد ان المهم هو تبادل الأخبار بين الوكالتين مباشرة، بدلا من خلال الطرف الثالث"، حسبما قالت الدبلوماسية.

كذلك أجري في اللقاء آفاق التعاون في مجال الإعلام واتجاهات في تطور الإعلام والمسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.