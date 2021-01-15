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    سياسة


    جاوش أوغلو: سندعم اذربيجان دائما

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٤]

    أنقرة، 15 يناير (أذرتاج)

    سيكون عدد العسكريين الروس والاتراك في مركز المراقبة المشتركة متساويا. ينشأ هذا المركز في أغدام. عسكريونا موجودون حاليا في اذربيجان.

    افاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

    قال الوزير ان هذا المركز للمراقبة المشتركة مشيرا الى ان تركيا ستقدم كل الدعم اللازم لاذربيجان دائما من خلال توقيع اتفاق ثنائي ان اقتض الأمر في المستقبل. علاوة على هذا، نخطط توقيع اتفاق مع روسيا بشأن صفة قوات حفظ السلام الروسية في قراباغ.

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