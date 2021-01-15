كشف حجم تعويضات للمودعين في 4 بنوك مغلقة

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

دفع صندوق تأمين الودائع (ADIF) لـ14 يناير تعويضات تتجاوز 616,85 مليون مانات إلى 24 ألفا و236 مودع في البنوك الأربعة الأخيرة وهي "بنك إيه جي" (AG Bank) و"بنك أن بي سي" (NBC Bank) و"بنك أمراه " (Amrah Bank) و"بنك أتا" (Ata Bank) .

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن ADIF أنه في الفترة من 16 يونيو إلى 14 يناير من هذا العام، دفع بنك أذربيجان الدولي 235,33 مليون مانات كتعويض لمودعي "بنك إيه جي" و"بنك أن بي سي" اللذين هما قيد التصفية. يساوي المبلغ المدفوع لـ 4611 مودع في "بنك إيه جي" إلى 109,67 مليون مانات وتم دفع 125,65 مليون مانات إلى 4160 مودع في "بنك أن بي سي". دفع بنك "كابيتال" من 1 يونيو إلى 14 يناير 381,52 مليون مانات كتعويض لمودعي "بنك أمراه" و"بنك أتا" اللذين هما قيد التصفية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير وصل المبلغ المدفوع لـ 5754 مودع في "بنك أمراه" إلى 139,46 مليون مانات وفي "بنك آتا" تم تعويض 242 مليون مانات لـ9711 مودع في "بنك أتا".