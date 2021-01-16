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    ارتفاع عدد المتسممين بالماء في داغستان

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٠٨]

    محج قلعة، 16 يناير، أذرتاج

    وصل عدد المدخلين الى متسشفى مدينة بويناكس بجمهورية داغستان في الاتحاد الروسي بسبب التسمم الى 196 شخص ومنهم 73 طفلا.

    كشفت الاختبارات المعملية للعينات المأخوذة من قناة المياه عن الحمض النووي للعوامل المسببة للزحار مما ادى الى تعليق فعاليات المدارس وروضات الاطفال بالمدينة مع فرض الحظر على استخدام مياه القناة المذكورة.

    عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المتسممين بالماء في داغستان
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