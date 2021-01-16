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    سياسة


    أذربيجان وبلاروس تبحثان جدول زيارات ثنائية مقبلة

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٦]

    مينسك، 16 يناير، أذرتاج 

    استقبل وزير الخارجية البلاروسي فلاديمير ماكاي سفير أذربيجان في بلاده لطيف قنديلوف.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية البلاروسية أن الطرفين بحثا جدول الزيارات الثنائية العالية ورفيعة المستوى المقبلة.

    واعار الجانبان اهتماما خاصا للتعاون التجاري الاقتصادي ونتائجها عام 2020م. كما تبادلا المعلومات حول التدابير المتخذة في كلا البلدين للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ونوقشت في اللقاء المسائل المدرجة في جدول اعمال تعاون وزارتي الخارجية عام 2021م ومن ضمنها الفعاليات المتبادلة في مختلف المجالات.

    وعلى اساس نتائج اللقاء حددت فعاليات تتعلق بتنمية التعاون الاستراتيجي البلاروسي الأذربيجاني اللاحقة في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والانسانية.

    حسينلي مراسل أذرتاج

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