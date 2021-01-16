عقد اول جلسة للمجلس الاقتصادي لعام 2021م
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:٠٤]
باكو، 16 يناير، أذرتاج
عقد جلسة تالية للمجلس الاقتصادي في 15 يناير برئاسة رئيس الوزراء الأذربيجاني رئيس المجلس الاقتصادي.
قال مجلس الوزراء في بيان إن الجلسة بحثت الاهداف الاستراتيجية طويلة الاجل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية والمسائل الملحة.
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