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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والفنلندي

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٣]

    باكو، 16 يناير، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية في 15 يناير بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره في فنلندا بيكا اولافي هآويستو.

    قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف أحاط زميله الفنلندي علما بالاوضاع الاخيرة في المنطقة.

    وتبادل الوزيران الاراء حول تنفيذ البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م وكذلك المسائل المتعلقة بالبيان المشترك الموقع عليه في 11 يناير العام الجاري.

    كما بحث الطرفان سائر المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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