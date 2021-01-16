  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 313 مليون دولار

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٠]

    مينسك، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 313 مليون دولار أمريكي خلال العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية البيلاروسية أن قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 148.2 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 165 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس بلغ 227 مليون دولار خلال عام 2019، الأمر الذي ارتفع حوالي 86 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 313 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:٠٤]
    عقد اول جلسة للمجلس الاقتصادي لعام 2021م
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
    شركة "أذركوسموس" تبدأ التعاون مع شركة " SatADSL " البلجيكية
    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣١]
    أذربيجان تصدر الطماطم إلى دول الخليج والدول الأوروبية
    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
    الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين أذربيجان وإيران يعقد في طهران
    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 313 مليون دولار