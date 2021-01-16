كييف، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير. قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 آلاف و729 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ولتصل الى مليون و154 الف و692 شخص. وتوفي 144 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 20 الفا و868 حالة وفاة. واشارت الى أن 857 الف و183 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

AZERTAG.AZ : 144 وفاة من كورونا في أوكرانيا خلال يوم

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