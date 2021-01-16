مساعد الرئيس: بدء التطعيم في اذربيجان من 18 يناير
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
باكو، 16 يناير (أذرتاج)
قرر بدء التطعيم في اذربيجان ابتداء من 18 يناير.
افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها شاهمار موسوموف مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم الشئون الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية لدى الإدارة الرئاسية في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.
قال موسوموف انه سيتم تطعيم عمال الطب في المرحلة الاولى.
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