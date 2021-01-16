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    أذربيجان: تسجيل 402 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و650 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 402 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 650 مصاب هذا المرض وتوفي 15 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 226 ألف و951 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 214 ألف و423 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2998 مريض ويستمر علاج 9 آلاف و530 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و311 ألف و417 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و574 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 402 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و650 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا
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