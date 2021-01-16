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    6100 إصابة و96 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٩]

    طهران، 16 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و100 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و396 ألف و324 شخص.

    تم تسجيل 96 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 56 ألفا و717 شخص.

    تعافى أكثر من مليون و110 ألف مصاب تمام وترخصوا.

    اعلن وزير الصحة الايراني اكتشاف 4 اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. قال إنها لعائلة قادمة من أوروبا.

    AZERTAG.AZ :6100 إصابة و96 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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