بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 16 يناير، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 16 يناير هاتفيا برئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وتم التأكيد مرة اخرى خلال المكالمة الهاتفية على تطور ناجح لعلاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات وعلى توسع التعاون دائما. وأحاط الرئيس إلهام علييف الرئيس التركي علما بانطلاق اعمال اعادة التأهيل والبناء والانشاء لدى الاراضي المحررة من الاحتلال مشيرا بمشاعر الامتنان والسرور الى مشاركة فاعلة لشركات تركيا في هذه الاعمال وابلغ أن هذا يخدم لعمل المزيد من تعزز العلاقات بين البلدين.

وعبر رجب طيب أردوغان عن الشكر على المعلومات لرئيس الدولة وبدوره اعرب عن امتنانه من مشاركة الشركات التركية في اعمال اعادة التأهيل والبناء في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال.

وتحدث رئيسا الدولتين عن شروع نشاط مركز المراقبة المشتركة التركي الروسي في أغدام قريبا مبلغين أن فعاليات هذا المركز ستخدم لعمل ضمان السلام طويل الامد.

وشدد رئيس تركيا على ماصلة بلاده دعم أذربيجان ايضا.

ورفع رئيس الدولة شكره في هذا الصدد.