الرئيس: نحن نحمي وسنحمي معابد جميع الأديان ولا شك فيه

باكو، 16 يناير، أذرتاج

نحن نحمي وسوف نحمي معابد جميع الأديان. وينبغي ألا يشك أحد في هذا. لقد أظهر تاريخ الاستقلال وتاريخ ما قبل الاستقلال هذا بالفعل.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أدلى بهذا البيان اثناء زيارته مسجد سعاتلي في مدينة شوشا.

وقال رئيس الجمهورية: "إن آثار جميع الأديان تحت الحماية في بلدنا ويتم الحفاظ على الكنائس والمعابد اليهودية، بما في ذلك الكنيسة الأرمنية في وسط باكو وترمم من قبل الدولة. لكنهم ماذا فعلوا؟ عندما كنت في زنكيلان، في كلمتي الملقاة أمام المسجد المهدَّم خاطبت الشعب الأذربيجاني وأخبرته بما فعلوه وناشدت المنظمات الدولية أن تأتي وتحضر تقريراً هنا وليس في مكاتبهم. لا تصدقوا المعلومات الكاذبة للقيادة الأرمينية وأنصارها فلنرى بأعيننا ما حدث لمساجدنا. لقد قاموا ببساطة بإصلاح مسجد يوخاري جوهر أغا مع شركة أجنبية للتظاهر. نحن لا نحتاج هذا الإصلاح. هذا الإصلاح هو رمز للنفاق، فقط لإعطاء انطباع بأن القيادة الأرمنية تقوم بترميم المساجد. وقال "للأسف، تورطت شركة دولة ما معهم في هذه الفظائع".

قال الرئيس إلهام علييف: "أعمال ترميم في مسجد يوخاري جوهر أغا دون اذننا غير مقبولة. لأنهم جاءوا إلى أراضينا بشكل غير قانوني دون إذن منا وبقوا هناك لعدة أشهر وزعموا أنهم أصلحوا هذا المسجد بالتعاون مع الزمرة العسكرية الإجرامية لأرمينيا. لسنا بحاجة لمثل اعمال الترميم هذه ولا ينبغي أن يخادع أحداً ولا ينبغي لأحد أن يتبع هذه الكذبة. سنقوم بإصلاح وإعادة بناء جميع مساجدنا ويجب على العالم كله أن يرى اليوم الذي دمر فيه العدو اللدود معابدنا المقدسة ".