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    رجال الاعمال الايرانيون حريصون على المشاركة في أعمال إعمار في قاراباغ

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٨]

    باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بين الاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات رجال الأعمال (أرباب العمل) وغرفة تجارة وصناعة ومناجم تبريز.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الاتحاد الوطني الاذربيجاني لمنظمات رجال الاعمال ان الاجتماع عقد بوساطة سفارة جمهورية إيران الاسلامية في أذربيجان وبرئاسة رئيس اتحاد رجال الاعمال محمد موسايف.

    وقال محمد موسايف إن بلدنا انتصر في حرب 44 يوما الوطنية تحت قيادة إلهام علييف الرئيس الحكيم والقائد الاعلى المظفر للقوات المسلحة وبدأت أعمال البناء والإعمار في أراضينا المحررة. وأشار إلى فتح فرص جديدة لمزيد من تطوير التعاون الاقتصادي بين إيران وأذربيجان.

    وهنأ رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم تبريز يونس ذالا أذربيجان على الانتصار وأطلع على الفرص التجارية لرجال الأعمال والمجمعات الصناعية في تبريز. وأعرب أعضاء الغرفة عن اهتمامهم بالمشاركة في تقديم الآلات الزراعية وصناعة المعالجة الزراعية وأعمال البناء في قاراباغ.

    قال رامز رضايف الرئيس المشارك لغرفة التجارة الإيرانية الأذربيجانية المشتركة إنه مستعد لدعم توسيع العلاقات بين رجال الأعمال في كلا البلدين ودراسة الأسواق.

    AZERTAG.AZ :رجال الاعمال الايرانيون حريصون على المشاركة في أعمال إعمار في قاراباغ
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