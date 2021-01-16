أذربيجان ترفع شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ضد أرمينيا

باكو، 16 يناير، أذرتاج

طبقا لتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف أعدت شكوى دولية حول انتهاكات حقوق وحريات مواطني البلد المتضررين جراء عدوان أرمينيا ضد أذربيجان ورفعت الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 15 يناير عام 2021م.

أفادت أذرتاج أن إعداد الشكوى جلب اليه خبراء مرموقون في عالم القانون الدولي ومحامون قدماء محليون.

وتطرح في الشكوى المرفوعة مسائل انتهاك حقوق مواطني جمهورية أذربيجان في الحياة واحترام الحياة الخاصة والعائلية وحرية الدين وعدم التعذيب وسوء المعاملة والملكية وحرية التنقل جراء احتلال منطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية ومحافظاتها السبع من قبل أرمينيا خلال مدة دامت نحو 30 سنة وذلك بجانب غدوّ 3890 مواطن أذربيجاني في عداد المفقودين وتقديم أدلة دامغة على عدم اتخاذ أرمينيا من اجل تحقيق مصيرهم.

كما تتضمن الشكوى أدلة على ما خرق جراء عدوان قوات أرمينيا العسكرية في شهر يوليو عام 2020م على محافظة طاووس الأذربيجانية من حقوق مواطني أذربيجان المحمية من قبل اتفاقية اوروبا لحقوق الانسان.

وقدمت الأدلة الدامغة على ما قامت به قوات أرمينيا خلال الحرب الـ44 يوما التي انتهت بانتصار جمهورية أذربيجان من أعمالها غير الانسانية ضد المدنيين العزل من مواطني أذربيجان والمنافية للقانون الانساني الدولي خاصة اتفاقية جنيف واستهداف أرمينيا المدن والقرى والبنية التحتية المدنية الواقعة على مسافة بعيدة عن منطقة العمليات العسكرية بالقذائف والصواريخ العنقودية والفوسفورية والصواريخ الباليستية ذات المدى البعيدة مما اسفر عن مقتل 93 شخصا ومن ضمنهم 12 طفلا و28 مرأة واصابة 423 شخص ومن جملتهم 51 طفلا و104 مرأة وتدمير 264 منزل وشقة بما فيه 10 مبان كثيرة الشقق في مدينة كنجة تدميرا كاملا والحاق أضرار هائلة بـ9294 بيت خاص وسائر الممتلكات والمرافق العامة ايضا دليلا على انتهاك اتفاقية اوروبا لحقوق الانسان.

كما تشدد الشكوى على حرمان مواطني جمهورية أذربيجان من حقهم في العودة الى بيوتهم ومساكنهم الامة بسبب زرع أرمينيا عددا هائلا من الالغام المضادة للأفراد والدبابات في الاراضي التي كانت تحتلها وتدميرها المدن والقرى تدميرا وكذلك إرسالها عصابات مسلحة غير قانونية الى اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال خاصة بعد وثيقة الاستسلام المؤرخة في 10 نوفمبر عام 2020م.

ويطلب من أرمينيا في الشكوى المرفوعة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان باتخاذ تدابير ضرورية من اجل استعادة حقوق مواطني أذربيجان المنتهكة.