ممثلو تركصوي والمجلس التركي وممثلو المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي يزورون منطقة فضولي

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

قام وفد المنظمة الدولية للثقافة التركية (تركصوي) ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) والمؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي بزيارة منطقة فضولي المحررة من الاحتلال.

ويضم الوفد أمين عام المجلس التركي بغداد أمرييف، والأمين العام لتركصوي دوسين كاسينوف، ورئيس المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي جوناي أفاندييفا، ونائب الأمين العام للمجلس التركي قيسمات غوزالوف وآخرين.

أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن أعضاء الوفد تعرفوا أولاً على سير إنشاء طريق فوزولي-شوشا السريع. وشهدوا أعمال الدمار التي ارتكبها الأرمن في فضولي خلال 27 عاما من الاحتلال.

وعلم الوفد أن الأرمن نهبوا ودمروا وأحرقوا المنازل والمباني العامة والمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والمنشآت الصناعية في مدينة فضولي المحتلة وفي قرى المنطقة. كما دمر الأرمن المقابر والمعالم التاريخية والثقافية في المنطقة. وسار الوفد في شوارع مدينة فضولي وشاهد المباني المدمرة في المسجد ودار الثقافة ومكتب تحرير جريدة "ارز".