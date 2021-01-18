أكد رضا ديغاتي أن شوشا هي المركز الثقافي لأذربيجان. انحدر من شوشا ملحنون وموسيقيون وشعراء وكتاب معروفون. خلال البرنامج، تم عرض جدران القلعة المحيطة بالمركز التاريخي لمدينة شوشا. تحررت المدينة من احتلال أرمني استمر 30 عاماً.

كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته وسائل الإعلام الفرنسية أثناء حرب كاراباخ الثانية. وقال إن جميع الصحفيين الفرنسيين ذهبوا إلى أرمينيا خلال الحرب. قام حوالي مائة صحفي فرنسي بتغطية الصراع من أرمينيا. على الجانب الاذربيجاني كنت صحفيا وحيدا من فرنسا. كالعادة أذهب إلى مناطق الصراع وأحاول تسليط الضوء على معاناة الناس. أثناء حرب كاراباخ الأولى - في عام 1992 ، كنت إلى جانب أذربيجان. وقال "شاهدت المجزرة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية، ومعاناة الشعب الأذربيجاني، وحاولت تصوير كل ذلك ونشره".

كما تحدث رضا ديغاتي عن تعرض المدن الاذربيجانية البعيدة عن خط الجبهة للقصف بالصواريخ والقنابل العنقودية المحظورة. نتيجة القصف الارميني الشديد قتل العديد من السكان المدنيين في كنجه وبرذعه. كذلك تناول ديغاتي في حديثه التسامح الديني والتنوع الثقافي الموجود في اذربجيان.