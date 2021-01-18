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    رياضة


    تنظيم بطولة الشطرنج تكريسا لذكرى شهداء 20 يناير

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    تنظم مدرسة لنكران للشطرنج والرياضة للشباب والاطفال لدى مركز "تحصيل" الجمهوري للرياضة بطولة الشطرنج لذكرى شهداء 20 يناير في 18 يناير.

    أفادت أذرتاج عن بيان المدرسة أن البطولة المنظمة في نوع الحرب الخاطفة من الشطرنج السريع يشارك فيها اللاعبون تحت 17 عاما ومدة كل مباراة 3 دقائق مع منح ثانيتين لكل خطوة.

    وسترسل نتائج البطولة الى لجنة الفاير بلاي التابعة لموقع chess.com للفحص والتفتيش وستعلن عنها بعد يوم.

    وسيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى على جوائز نقدية.

    AZERTAG.AZ :تنظيم بطولة الشطرنج تكريسا لذكرى شهداء 20 يناير
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