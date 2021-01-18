ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤١]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال العام السابق بلغت مليار و306 مليون و95 ألف دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليارين و801 مليون و712 ألف دولار.
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رضا ديغاتي يتحدث عن تاريخ شوشا والفظائع الأرمنية والتعددية الثقافية الأذربيجانية على قناة TV5MONDE الفرنسية
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
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