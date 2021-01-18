ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال العام السابق بلغت مليار و306 مليون و95 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليارين و801 مليون و712 ألف دولار.